Davidemaggio.it - Can Yaman lascia Viola come il mare

Leggi su Davidemaggio.it

Che tra Cane Francesca Chillemi ci fosse una certatta si era già capito da tempo. Ma a quanto pare latta sarebbe diventata tempesta, perchè l’attore turco è fuori,anticipato da Dagospia, dalla terza stagione diil.Stando a quanto ci risulta, Can preferirebbe concentrarsi su ruoli da protagonista assoluto. Oltre al danno la beffa, nel caso diil, trovandosi ad essere il ‘comprimario’ di Francesca Chillemi.da titolo, la vera star del programma è lei.La notizia arriva in un periodo delicato per l’attore: negli ultimi tempi di lui si è parlato più per questioni personali –l’accusa di aggressione e l’inchiesta sulla beneficenza – che per il suo lavoro. E si attende ancora la messa in onda di Sandokan su Rai 1.il3 senza Francesco DemirNei nuovi episodi della serie tv di Canale 5 non ci sarà più l’ispettore Francesco Demir, proprio ora che era pronto a vivere finalmente la sua storia d’amore con la giornalista