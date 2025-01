Lanazione.it - Camerata, promozione speciale. Un biglietto vale due concerti

Scommettiamo che ti piace? Con questo slogan lalancia una: chi acquista unper un concerto ne avrà un altro in regalo per un altro a scelta della stagione in corso. E’ possibile acquistare carnet e biglietti al botteghino del Politeama, aperto dal martedì al sabato, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 (chiuso il mercoledì pomeriggio). Non solo. La nostra orchestra propone al pubbblico l’emozionante esperienza di mettersi nei panni dell’orchestra, partecipando ai prossimiseduti in palcoscenico insieme ai musicisti. E’ possibile prenotare la propria sedia in orchestra con mail a info@strumentale.org o un messaggio whatsapp allo 0574 1838800 indicando a quale concerto si desidera partecipare e se sei in possesso di un abbonamento o di un, lasciando un numero di telefono per essere contattati.