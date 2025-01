Oasport.it - Calendario Final Four Coppa Italia volley 2025: orari semifinali e finale, tv, streaming

Ladelladimaschile andrà in scena nel weekend del 25-26 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna). Sarà ancora l’impianto alle porte del capoluogo emiliano a ospitare gli atti conclusivi della competizione a cui parteciperanno Perugia, Trento, Civitanova e Verona dopo aver vinto i rispettivi quarti die di fronte al proprio pubblico subito dopo Natale. Si preannuncia grande spettacolo con tre partite da dentro o fuori che assegneranno il trofeo.Si incomincerà sabato 25 gennaio con le due semii: Perugia incrocerà Verona alle ore 16.15, mentre Trento affronterà Civitanova alle ore 18.30. I Block Devils partiranno con i favori del pronostico contro gli scaligeri, ma sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato proprio contro le altre due formazioni che saranno protagoniste nel fine settimana e dovranno cercare di rialzarsi.