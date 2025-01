Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Feyernoord rifiuta la prima offerta di Ibrahimovic per Santiago Gimenez. La cifra

Dopo Kyle Walker ildels’infiamma per la trattativa col. Ma ladinon convince il club di Rotterdam.Lapresentata da Zlatanalperè statata. Un’inferiore ai 40 milioni richiesti dal club olandese. Un’inferiore ai 30 milioni di euro. Questa laconfezionata e spediata. E poi rispedita al mittente. Non si fanno sconti. Se si vuole l’attaccante messicano bisogna pagarlo il prezzo giusto.Un prezzo alto per il mercato di gennaio ma se si vuole coprire una casella che oggi ilha chiaramente scoperta bisogna fare uno sforzo.Da Rotterdam non c’è nessuna l’intenzione di fare sconti, di venire incontro al club di Via Aldo Rossi. Per niente.