Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il Napoli vicino alla chiusura per il sostituto di Kvara! Colpo da 40 milioni: è un ex obiettivo dei bianconeri

di RedazionentusNews24, ilsta per chiudere ildi: è un exdei. Tutti i dettagliCome riferito da Fabrizio Romano,e Borussia Dortmund sono ormai vicine a raggiungere l’accordo definitivo per Karim Adeyemi, exdela lungo seguito nell’ultima sessione estiva.Colloqui in corso per un possibile trasferimento di circa 40di euro. I colloqui tra i due club riprenderanno da domenica dopo i rispettivi impegni di campionato. Ilaccelera per il post.Leggi suntusnews24.com