Rompipallone.it - Calcio, dopo la sconfitta, esonero e ingaggio del nuovo tecnico: Rudi Garcia allenerà Saelemaekers

Ultimo aggiornamento 24 Gennaio 2025 10:28 di Giancarlo Spinazzolatorna in panchina:la, esonerato a sorpresa ilNel mondo deluna delle certezze scolpite nella pietra è l’degli allenatori. Ci sono club che ne cambiano anche più di uno a stagione, soprattutto quando le cose non girano per il verso giusto, altri che invece provano a resistere, magari fino al punto di non ritorno. D’altronde utilizzare ilcome capro espiatorio è una pratica sempre molto diffusa.Nella nostra Serie A, nel campionato in corso, la Roma ha già cambiato tre tecnici – da De Rossi a Juric fino a Ranieri – ma avvicendamenti in panchina anche per Milan (da Fonseca a Conceiçao), Lecce, Genoa e Monza. Panchine girevoli, quindi, perché tutto è legato ai risultati e se non vi sono quelli, beh, sono problemi seri.