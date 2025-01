Liberoquotidiano.it - "Brutto chiudere così la carriera": Djokovic contro Sinner, Binaghi si scatena contro il serbo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Novaknon si sarebbe mai aspettato di salutare anzitempo gli Australian Open a causa di un infortunio. La leggenda del tennis, 24 titoli Slam, si è dovuto ritirare nel matchAlexander Zverev. Il tedescostrappa un pass per la finalissima di Melbourn e proverà a portarsi a casa il primo grande Slam. Di fronte, però, troverà il più forte di tutti: il nostro Jannik. Al termine del matchZverev,ha rilasciato una dichiarazione in conferenza stampa che hato la rabbia dei fan di Jannik. Il, infatti, si è augurato che agli Australian Open trionfi proprio Zverev. "Sono contento per Sascha - ha detto -. Merita di vincere uno Slam e tiferò per lui". Come detto, le parole di Nole non sono passate in sordina. Il numero uno della FITP Angeloha voluto rispondere al commento del: "Direi che è stata una grande caduta di stile per