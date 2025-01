.com - Brunori Sas, dopo i palasport live al Circo Massimo e all’Arena di Verona

Leggi su .com

il tour neiSas saràcon l’orchestra aldiIn attesa di vederlo sul palco del 75° Festival di Sanremo con il brano L’albero delle noci, un nuovo annuncioarriva oggi ad impreziosire il 2025 in musica diSas.ildi Roma in programma il 18 giugno 2025,Sascon Orchestra (prodotto da Vivo Concerti) si arricchisce di un grande appuntamento in autunno, in una location d’eccezione: venerdì 3 ottobredi.Il tempio italiano della musica nel mondo si prepara ad aprire le porte ad uno dei più apprezzati cantautori della scena contemporanea, per un’imperdibile nuova tappa nel viaggio della poesiaana. I biglietti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di lunedì 27 gennaio, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14:00 di sabato 1 febbraio.