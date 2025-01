Abruzzo24ore.tv - Bonus scuola 2025: aumentano le detrazioni per famiglie, ecco cosa cambia!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Lepossono beneficiare di nuove agevolazioni fiscali per le spese scolastiche.tutte le novità sulleper tasse, trasporti e mensa. L’annosegna un'importante novità per lecon figli a: grazie alla nuova legge di bilancio, è stato innalzato il limite massimo delle spese detraibili per le scuole statali e paritarie. Questo intervento riguarda le spese per la frequenza scolastica e si applica a tutte leche abbiano figli che frequentano ladell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e lasecondaria di secondo grado presso istituti paritari. L’innalzamento della soglia, che passa da 800 a 1.000 euro per ogni alunno o studente, è valido solo per le spese sostenute nele si potrà dedurre nella dichiarazione dei redditi del 2026.