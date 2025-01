Ilfattoquotidiano.it - Bolzano, bimbo di 3 anni muore in ospedale con lividi sul corpo e lesioni cerebrali: ipotesi maltrattamenti. Indagato uno dei genitori

Undi tredi Brunico è morto il 26 dicembre scorso in, dove era arrivato tre giorni prima in condizioni considerate già gravi. Adesso la Procura diha deciso di aprire un’inchiesta con l’accusa di omicidio volontario in presenza dinei confronti di uno dei.Il 23 dicembre, i Carabinieri della stazione locale erano intervenuti per prestare soccorso e le condizioni del piccolo erano apparse fin da subito estremamente gravi. Il personale medico inaveva segnalato la presenza di numerosied ematomi sul, sollevando l’deie sostenendo che le graviriscontrate fossero conseguenza di atti dolosi.Il genitore finito iscritto nel registro degli indagati si trovava in casa quando ilè stato soccorso.