Bolzano bimbo di 3 anni morto a Brunico | sul corpo lividi ed ematomi Indagato genitore

Svolta nelle indagini sulla morte di un bambino di 3avvenuta alo scorso 26 dicembre. Uno dei due genitori è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di: si trovava in casa quando ilè stato soccorso per essere trasferito in ospedale. L'iscrizione si è resa necessaria anche per disporre l'autopsia. L’inchiesta è per omicidio volontario in presenza di maltrattamenti. I carabinieri dierano intervenuti per prestare soccorso e le condizioni del piccolo erano apparse fin da subito estremamente gravi. Il personale medico in ospedale aveva segnalato la presenza di numerosiedsul, da qui il via alle indagini. L'accertamento autoptico si è svolto il 30 dicembre presso l'ospedale di. "Allo stato attuale l'esito dell'autopsia non è ancora prevenuto, essendosi la patologa incaricata riservata di presentare le proprie valutazioni entro 60 giorni dall'incarico.