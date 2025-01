Ilgiorno.it - Bobina da 9 quintali blocca i binari: circolazione dei treni in tilt per quattro ore tra Vercelli e Mortara. La denuncia di Salvini

Palestro (Pavia) – Mattinata di grossi disagi per i pendolari della linea ferroviaria-Robbio-, dove laè stata sospesa per circaore a causa di una grossamessa suiall'altezza di Palestro, nel Pavese. Il sindaco di Robbio, Roberto Francese, ha affermato che "si sospetta un atto vandalico". Laè ripresa poco prima delle 11. A quanto si è saputo, poco prima delle 7 il macchinista si è trovato davanti a una grossain legno avvolta da cavi ed è riuscito a frenare prima dell'impatto evitando danni al convoglio e ai passeggeri. Sono in corso accertamenti dei Vigili del Fuoco intervenuti su richiesta di Rfi. Sul caso è intervenuto direttamente anche il ministro del Trasporti, Matteo, che sul suo profilo di X ha scritto: "Danneggiamenti sulla linea Firenze-Roma, nella notte, e problemi anche in Lombardia per la presenza di grosse bobine suiin provincia di Pavia.