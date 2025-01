Juventusnews24.com - Benitez commenta Club Brugge Juve: «Il passaggio è il minimo sindacale. Thiago Motta? Dico questo»

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport dopo l’ultima sfida in Champions League dei bianconeriIntervenuto alla Gazzetta dello Sport Rafaha parlato così della, reduce dall’ultimo pareggio in Champions contro il. Le sue parole.– «L’Inter è stata brava, sempre in zona sicurezza, mai a rischio, pare abbia gestito in scioltezza. A me piace giocare sempre, ma capisco che crei stanchezza: campionato, Champions, Supercoppa, le nazionali. In realtà, non riesci a riposare e le partite diventano allenanti. Discorso che vale per tutte, Milan incluso, che ha cambiato in corsa ed ha patito turbolenze maggiori. Sulla, è inevitabile, c’era curiosità e non solo attese maggiormente lusinghiere.