Beautiful Anticipazioni Puntate Americane | Brooke Logan è il Nuovo CEO!

studia un piano rischioso contro Hope e Carter! Ridge furioso si consola con Taylor Hayes!accetta la carica di amministratore delegato per aiutare i Forrester a riprendersi l’azienda! Zende è l’unico a conoscenza del suo segreto! Lasorprende Taylor con addosso la maglietta di Ridge!Intrighi di potere, tradimenti e cocenti segreti andranno a contraddistinguere i prossimi episodi della soap in onda sulla CBS! Lesullepromettono clamorosi colpi di scena! Vedremo cheaccetterà la nomina di CEO solo ed esclusivamente per mettere fuori dai giochi Hope e Carter. E confiderà il suo ardito piano a Zende. Purtroppo, non farà in tempo a rivelare la sua mossa anche a Ridge che, credendo di essere stato tradito dalla sua amata, arriverà a lasciarsi consolare da Taylor! Intanto, Steffy e Finn, preoccupatissimi per il futuro della casa di moda, inizieranno a vederne il risvolto positivo della situazione.