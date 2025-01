Oasport.it - Basket, Trapani vuole sognare in casa con Pistoia. Sfide esterne per Brescia, Trento e Bologna. Cremona-Scafati, sfida caldissima

Seconda giornata di ritorno del massimo campionato di pallacanestro e al momento in cima alla classifica bisogna sgranare la situazione. Quattro squadre in testa, ognuna di loro chiamata a un diverso impegno; la prima a scendere in campo sarà la Germani, coinvolta in uno degli innumerevoli derby lombardi con Varese. Openjobmetis che è caduta adopo tre vittorie in fila etenere lontana la zona rossa, ma contro ci sarà una Germani cherialzarsi dopo il ko con Tortona e creare più densità nel pitturato dalle 19.00Alle 20.30 invece arriva il momento di, che con due vittorie in fila sta sognando a occhi aperti, tanto da aver tentato ‘abboccamenti’ con Danilo Gallinari e Awudu Abass negli ultimi giorni. Pronostico sulla carta chiuso con la Estra, che però ha messo fine a una striscia di nove ko in fila etenersi dietroe una Napoli rivitalizzata per non farsi coinvolgere definitivamente nella lotta per non retrocedere.