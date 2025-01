Sport.quotidiano.net - BASKET. Per la Dukes ecco un rinforzo di esperienza: arriva l’ala ucraina Radchenko

Un ucraino per rendere più competitiva la Romolini ImmobiliareSansepolcro, che già è impegnata nell’operazione di risalita dopo una parte iniziale alquanto tribolata nel campionato toscano di Serie C maschile, culminata con le dimissioni del direttore sportivo Francesco Pasquetti a seguito di divergenze di natura tecnica. La società cestistica biturgense ha potenziato il proprio organico con l’ingaggio delVladyslav, classe 2001, proveniente dal Costone Siena. Giocatore capace di agire sia vicino che lontano dal canestro, alto quasi due metri e ottimo difensore,è stato nella passata stagione fra i protagonisti della promozione dalla Serie C alla B della formazione senese, contribuendo con oltre 8 punti di media. Ed è stato avversario per la prima volta dei bianconeri; adesso, dopo essere rimasto al Costone anche nella prima parte della corrente annata, disputando il campionato di Serie B Interregionale, ha deciso di cambiare casacca e di mettersi al servizio di coach Silvio Bartolini.