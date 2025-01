Sport.quotidiano.net - Basket B Nazionale: momento negativo per i biancorossi. Andrea Costa, serve una reazione. Intanto nuova multa per la società

Leggi su Sport.quotidiano.net

Rialzarsi dopo la deludente sconfitta con Piacenza e riprendere una marcia che nell’ultimo periodo ha visto l’fermarsi troppe volte nell’ultimo mese. Se la preventivabile sconfitta con Legnano a metà dicembre non sembrava avere lasciato troppi strascichi sul piano del gioco e né sulla classifica (se non per le tre gare di squalifica del PalaRuggi), i due ko successivi con Saronno e Crema avevano acceso i riflettori sulle difficoltà che stava attraversando l’, che proprio in quelsi trovò alle prese con l’assenza prolungata di Sanguinetti (dalla gara di Crema anche di Filippini) e con un gioco offensivo che stentava a decollare. Le due vittorie con Omegna e Fiorenzuola, centrate grazie soprattutto a una prova balistica oltre le righe, sembravano avere colmato il vuoto riaperto dalle sconfitte di Capo d’Orlando e Piacenza.