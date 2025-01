Juventusnews24.com - Baroni non si ferma con la sua Lazio: «Non voglio che passi per normale il percorso dei ragazzi. Siamo tra i favoriti dell’Europa League? Dico questo»

di Redazione JuventusNews24non sicon la sua: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dopo la vittoria in EuropaMarcoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria inReal Sociedad. Di seguito le parole del rivale della Juve in campionato.COMPLIMENTI – «girare i complimenti ai. Noncheperildei, io sono orgoglioso di loro. Anche nei momenti di difficoltà numerica la squadra mi stimola continuamente, orgoglioso di allenaregruppo. Non abbiamo fatto ancora niente, c’è tanto lavoro, ma so che posso contare su un gruppo che ha fame e ha voglia di migliorarsi».SI PUO’ DIRE CHE SONO TRA I– «Più che dirlo bisogna farlo. Il calcio si gioca su un pallone: ottenere qualcosa di importante passa da lì.