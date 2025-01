Babygirl | guida ai personaggi del film con Nicole Kidman

Leggi su Cinefilos.it

aidelconDopo la première alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia,(qui la nostra recensione) ha fatto parlare di sé anche già prima della sua uscita, prevista in Italia il 30 gennaio con Eagle Pictures.Diretto da Halina Reijn (Bodies Bodies Bodies), il thriller erotico con protagonistaè incentrato su Romy, un’amministratrice delegata di alto livello che si ritrova coinvolta in una relazione con il suo stagista molto più giovane, Samuel (Harris Dickinson). Sebbene Romy sia per lo più soddisfatta del suo matrimonio di lunga data con Jacob (Antonio Banderas), sente che le manca qualcosa quando si tratta di desiderio e sesso. Acclamato come uno dei migliori thriller erotici degli ultimi anni,esplora complesse dinamiche di potere.