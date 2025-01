Ilrestodelcarlino.it - Baby vandali in azione a Carpi, nel mirino la palestra delle Focherini: tre denunciati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Modena), 24 gennaio 2025 -in(Modena), nellacomunale adiacente alle scuoletre minorenni, individuati grazie alle indagini della polizia locale. I ragazzini si sarebbero introdotti nella struttura di notte, avrebbero provocato danni e abbandonato rifiuti con conseguenti disagi significativi per gli studenti che utilizzano regolarmente lo spazio per le attività scolastiche. Interventoautorità locali La polizia locale è riuscita a individuare i tre ragazzini che sono statiper invasione di edificio pubblico in concorso, a seguito di episodi dismo e danneggiamenti all'interno della. “Questo intervento conferma l'importanza della vigilanza sul territorio per garantire il rispetto e la tutela del patrimonio pubblico.