Autostrade italiane con troppo traffico mancano 437 miliardi per ripararle

Autostrade italiane con troppo traffico, mancano 43,7 miliardi per ripararle

La rete autostradale italiana è allo stremo, una bomba a orologeria che non aspetta altro che deflagrare. Nomisma, nel suo rapporto “Il ruolo delleper lo sviluppo del Paese”, mette nero su bianco la necessità di 40-50di euro dal 2024 per mettere mano a infrastrutture obsolete e adattarle alin perenne crescita. Non è solo una questione di cifre, ma di sopravvivenza della mobilità e, di riflesso, dell’economia italiana.Presentato a Roma, lo studio di Nomisma dice che servono 43,7di euro di investimenti, a fronte di una disponibilità che si ferma a 10. “Lesono le più vetuste e le più trafficate d’Europa”, ha dichiarato Francesco Capobianco, responsabile degli affari pubblici di Nomisma, descrivendo una situazione in cui il picco di utilizzo del 2023 rischia di diventare la norma anche nel 2024.