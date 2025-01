Lettera43.it - Australian Open, Sinner batte Shelton e conquista di nuovo la finale a Melbourne

Tutto “facile” per Jannikche per la seconda volta consecutivaladeglindo l’americano Bencon un netto 7-6, 6-2, 6-2 in due ore e 36 minuti di gioco. Il numero uno del mondo, e campione in carica, si giocherà il titolo contro il tedesco Alexander Zverev, che ha avuto la meglio in semidopo il ritiro di Novak Djokovic.salutes on semifinal day!The defending champion will seek back-to-back #Austitles on Sunday.@janniksin • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #Aus• #AO2025 pic.twitter.com/iknm62tST1— #Aus(@) January 24, 2025Nonostante un leggero fastidio alla coscia destra, che ha richiesto un paio di massaggi a bordo campo,non ha mai perso il controllo del match, accorciando gli scambi e gestendo al meglio le energie.