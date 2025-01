Lettera43.it - Australian Open, Djokovic si ritira contro Zverev: oggi la sfida Sinner-Shelton

Novaksi ferma in semifinale agli. Il campione serbo, alla ricerca del suo 25esimo titolo Slam, ha ceduto al tedesco Alexander, numero 2 del ranking, interrompendo il match per un problema fisico dopo il primo set, vinto per 7-6(7-5) da, 37 anni, aveva iniziato l’incon una vistosa fasciatura alla coscia sinistra, infortunata nei quartiCarlos Alcaraz. Il tennista ha definito l’infortunio simile a quello subito ai muscoli posteriori della coscia aglidel 2023.: «Ci cureremo e vedremo se giocherò a Doha»Il serbo è arrivato in conferenza stampa visibilmente dispiaciuto. «Ora la botta è calda, quindi sarà importante riprendersi prima di fare qualsiasi tipo di valutazione», ha detto, aggiungendo di doversi prendere del tempo per curarsi: «Vedremo se giocherò a Doha».