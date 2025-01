Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, Sinner dopo la vittoria con Shelton: “Sono soddisfatto di come ho gestito le emozioni”

“Il primo set è stato veramente duro e cruciale. Ogginon ha servitoavrebbe voluto, abbiamo risposto meglio diabbiamo servito. Il primo set mi ha dato fiducia,diholefelice di essere di nuovo in finale“. Lo dice Jannik, vincitore della seconda semifinale deglicontro lo statunitense Ben. L’altoatesino ha schiantato in 3 set (7-6, 6-2, 6-2) l’americano. Ora se la vedrà con Zverev per difendere il titolo di campione in carica.Al termine del match, nella consueta intervista sul campo, il numero uno al mondo ha mostrato grande umiltà elogiando tutti i componenti del suo staff : “Dal fisioterapista al preparatore atletico. C’è un grande lavoro anche con tutti gli allenatori avuti. Decidere di cambiare, in passato, è stato importante.