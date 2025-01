Bergamonews.it - Aumentano i casi d’influenza, Marinoni: “Picco atteso per fine mese”

Leggi su Bergamonews.it

“In questi giorni si sta registrando un aumento dei, ma rispetto agli anni scorsi la situazione sembra migliore in virtù della buona copertura assicurata dall’ampia adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale”. Così il dottor Guido, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, traccia il punto sull’andamento dell’influenza.Il dottorspiega: “Con la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività dopo le vacanze di Natale era facilmente prevedibile una crescita dei contagi, perché i bambini rappresentano il serbatoio forse più importante per la trasmissione dell’influenza. La situazione, però, sembra migliore rispetto all’anno scorso in virtù della buona copertura assicurata dall’abbondante somministrazione di vaccini contro l’influenza”.“In base alle informazioni e alle previsioni degli esperti – prosegue il dottor– il trend di incremento dei contagi dovrebbe proseguire nelle prossime giornate e ilè previsto verso ladel”.