Iodonna.it - Attimi di paura a causa di un incendio vicino all'abitazione californiana del rocker. La sua testimonianza

Un arrivo da film catastrofico per Vasco Rossi a Los Angeles: fiamme sulle colline e un’aria irrespirabile. È ilstesso a raccontare l’episodio sui social: «Ieri, appena sceso dall’aereo, ricevo un messaggio dalla mia p.m. americana Marina con scritto “non venire, non venire”. Rimango sbalordito, non capisco. quindi la chiamo». Dall’altro capo della linea, il tono agitato della donna chiarisce la gravità della situazione: «Mi comunica che si era appena sviluppato unall’interno del Griffith Park, proprio sopra l’». Vasco Rossi: storia, vita, successi guarda le foto La corsa contro il tempo dello staff di Vasco RossiLe fiamme hanno immediatamente fatto scattare l’allarme tra i collaboratori del cantante.