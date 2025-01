Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione ai cinturini di famosi smartwatch e smartband, contengono Pfas: ecco cosa si rischia”. L’allarme nel nuovo studio dai risultati “preoccupanti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Moltidivengono pubblicizzati per il contenuto di fluoroelastomeri, un tipo di gomma sintetica ideata per resistere agli oli della pelle e al sudore”, esordiscono gli autori dellopubblicato su Ecotoxicology and Public Health. A caccia dinel cinturino, i ricercatori dell’americana University of Notre Dame hanno esaminato 22 prodotti di quattro marche: Nike, Apple, Fitbit e Google. Quindici dei 22 prodotti esaminati – ma non viene detto quali sono – hanno mostrato di contenere livelli inattesi di, i temibili “inquinanti eterni”, sospetti interferenti endocrini, associati con alcuni tumori, malattie epatiche e renali, problemi alla tiroide e al sistema immunitario, obesità, difetti congeniti; sono a rischio soprattutto le persone fragili, come i bambini e le donne incinte.