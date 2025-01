Atletica | Weir in Germania per il debutto stagionale Mangione nei 400 a Nantes

Leggi su Sportface.it

Zane, campione europeo indoor, è pronto al. L’azzurro sarà in gara questo sabato alle 15:30 presso Nordhausen, inè di rientro dal Sudafrica, dopo un secondo periodo di allenamento che ha svolto a Stellenbosch. A poco più di due mesi dagli Europei indoor di Apeldoorn, in programma in Olanda tra il 6 e il 9 marzo, la stagione si apre con grande intensità.trova tra i rivali Roger Steen, dagli Stati Uniti, e il sudafricano Kyle Blignaut. Il lanciatore delle Fiamme Gialle è in cerca del riscatto, dopo un’estate che non è andata secondo i piani dopo una distorsione alla caviglia. L’azzurro ha concluso in undicesima posizione sia gli Europei di Roma – in scena a maggio – che i Giochi Olimpici di Parigi di luglio. Il problema alla caviglia sembra ormai essere stato archiviato e l’atleta allenato da Paolo Dal Soglio guarda ai prossimi mesi con decisione.