Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Virtus: bene i giovani. Ecco tre titoli toscani

Titolo di campionessa toscana indoor conquistato a Carrara per la"Allieve", prima con Maia Fava nei 1500 (5’24“10) e poi per Ginevra Montanaro negli 800 (2’35“99). E’ diventato, invece, campione toscano indoor "Allievi" nei 200 metri Francesco Biagioni (24”50). Argento "Allievi" per Federico Pellegrini nei 50 metri (6”38) e per Diego Fornaciari nel peso, con 12,93. Terzi Senal Kankanige nei 50 hs, Edoardo Cosimini nel peso e Giulio Guccione nei 1500. Primato personale "Allieve" per Alice Puccioni sui 50 metri. Fra le "Juniores" ha conquistato il pass per i campionati italiani indoor Giada Bartolozzi, nei 50 hs, conquistando anche l’argento, così come Viola Perotti nei 50 metri. Argento "Cadetti" anche per Ciro Colucci nei 2000 metri di marcia. In Belgio intanto ha debuttato anche Andreas Ghilarducci con il tempo di 3’59“63 sui 1500 che gli vale il nuovo primato personale indoor ed outdoor e gli consente di accedere ai campionati italiani "Juniores" di Ancona.