Lanazione.it - Arrestato uno studente, in azione agenti della polizia durante l’orario di lezione

Leggi su Lanazione.it

Pontedera, 24 gennaio 2025 – Uno, minorenne, di una scuola superiore di Pontedera è statodalla. L’oper, con tanto di auto di servizio del commissariato a sirene spiegate, è stata effettuata mercoledì mattina. Il motivo dell’arresto non è stato reso noto. Dal commissariato di piazza Trieste e dalla scuola non trapela nessun dettaglio su questa operche sarebbe coordinata dalla Procura per i minorenni. E proprio perché si tratta di studenti non ancora maggiorenni il riserbo è ancor più stringente. E’ chiaro che è come voler tenere nascosto un elefante in giardino. Ogni mattina nelle scuole Secondarie di secondo grado del Villaggio scolastico di Pontedera arrivano poco meno di 6mila studenti. A loro vanno aggiunti centinaia di docenti e personale ata. L’oper, chiaramente, è stata vista in diretta da molte persone, non solo tra docenti e studenti, che si domandano cosa è successo.