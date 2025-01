Dilei.it - Ariana Grande festeggia la prima nomination agli Oscar: “Non riesco a smettere di piangere”

Leper i Premi2025 sono state ufficialmente annunciate destando sorpresa e grandi emozioni: tra le celebrità che hanno potuto gioire della propria candidatura c’è anche, nominata nella categoria miglior Attrice non protagonista per la sua apparizione in Wicked.La cantante, nominata per lavolta, ha condiviso con i fan tutta la sua gioia con un lungo racconto delle sensazioni provate nell’ascoltare l’annuncio., laDa stella del pop ad attrice promettente:continua la sua avventura nel mondo dello spettacolo spaziando tra grandi hit e ruoli sulschermo che convincono critica e pubblico. Una passione, quella per il mondo del cinema, che hanno portato la stellina Disney a pensare di mettere da parte, almeno per un momento, la strada musicale per concentrarsi ancor di più nei ruoli attoriali.