Aree boscate Osservazioni entro 60 giorni

C’è tempo fino al 7 marzo per contribuire alla nascita del Catasto delle. All’albo pretorio on line sul sito web del Comune di Capannori e all’ufficio Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Ambientali, sono disponibili per la consultazione le cartografie dellepercorse da incendi nell’anno 2024. Tutti gli interessati possono esprimere eventualirelativamente alla perimetrazione di talile ore 13 del 7 marzo 2025, a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] . o consegnandole direttamente al protocollo generale dell’ente con apposita comunicazione scritta. Lesaranno valutate nell’arco dei successivi 60per poter poi dar seguito all’approvazione definitiva del catasto dellepercorse da incendi nell’anno 2024.