Apre il bellissimo ristorante Lubna a Milano Lo chef Croatti | La vera provocazione oggi è servire una lasagna

«Sushi? Sashimi? Ceviche? Se questa è la moda di, almeno in una città cosmopolita e sofisticata come, launao una grigliata di carne. Naturalmente fatta come si deve. E come faremo proprio noi anche qui da». Romagnoloce, 42 anni, un pedigree professionale di tutto rispetto, Enricotanto affermato che affamato: di nuove sfide, anzitutto. Come quella lanciata dai fornelli di, affascinanteinaugurato proprio in questi giorni nel capoluogo lombardo. La sua- che avviene sotto forma di (golosi) piatti del menu - interpella direttamente il mondo della ristorazione, specie quella gourmet, chespesso appare smarrita o in qualche modo "in cerca d'autore".Cucina in controtendenzaPerché ci scandalizza tanto l'idea di trovare una(qui passata su una brace di legna) o una grigliata di carne nel menu di ungourmet? «È sbagliato dover essere giunti a tanto.