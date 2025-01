Ilgiorno.it - Anziani ingannati dal venditore. La battaglia per annullare il contratto

La vicenda, per una volta, ha avuto un lieto finale, perché la banca infine ha annullato il finanziamento e ha restituito la rata già versata, 225 euro. Unavinta, grazie all’intervento di Federconsumatori Milano, dopo che un’anziana coppia di San Giuliano Milanese è finita nelle mani di unporta a porta che approfittando di "un evidente vizio della volontà sia per età e per deficit cognitivo che per essere stati indotti in errore" ha fatto firmare nell’ottobre del 2023 uncollegato a un finanziamento di 4.912 euro da saldare a rate per l’acquisto di un dispositivo medico. Un piccolo apparecchio per la magnetoterapia, per portare avanti una cura a domicilio che permetterebbe di ridurre dolori legati a patologie o all’età avanzata. Il figlio della coppia ha impugnato subito il, inviando una disdetta entro i 14 giorni previsti dal codice del consumo, e rispedendo indietro il prodotto alla casa madre fornitrice.