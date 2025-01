Anticipo Serie A, Torino-Cagliari 2-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.41 Iltorna a vincere dopo 5 gare. Sardi mai in partita, i granata mettono subito le cose in chiaro: al 6' Ricci centra per Adams che controlla e gira sotto la traversa. Caprile fa di tutto per opporsi al monologo dei padroni di casa:salvataggio prodigioso a tu per tu con Karamoh, la parata successiva su Pedersen diventa quasi banale.Come pure quella sul colpo di testa di Tameze a inizio ripresa. All'ora di gioco gara chiusa: Adams prima coglie il palo a porta spalancata (60'), poi riprende la traversa di Karamoh e si riscatta (61')