Dilei.it - Anna Dello Russo, chi è l’esperta di moda confermata al Dopofestival

Leggi su Dilei.it

La musica è senza dubbio la protagonista per eccellenza del Festival di Sanremo, ma non si può certo dire che sia l’unica responsabile del successo della kermesse. Oltre alle canzoni in gara, infatti, a tenere banco sono sempre più spesso anche i look degli artisti: un particolare che, in un contenitore come il, non poteva certamente essere trascurato. Per questo motivo, accanto al conduttore Alessandro Cattelan, ci sarà anche una severissima esperta di. Ma chi è la giornalista chiamata a commentare gli outfit sul palco dell’Ariston?Chi è“Iconica” e “stilosa” sono gli aggettivi più spesso accostati al nome di, una delle esperte diitaliane più apprezzate nel mondo. Presenza fissa nelle front row delle Fashion Week di tutto il mondo, la giornalista aggiungerà dal prossimo mese un nuova esperienza al suo ricchissimo curriculum: sarà lei, infatti, ad accompagnare Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli nel salotto del