Ilfattoquotidiano.it - Anche in Italia c’è chi propone di uscire dall’Oms ma sarebbe assurdo e pericoloso

di Sara Gandini e Paolo Bartoliniin, sulla scia di Donald Trump, c’è chidi(Organizzazione Mondiale della Sanità) per ridurre sprechi e non alimentare quello che viene considerato un carrozzone antieconomico. Sappiamo però che iniziative del genere sono finalizzate, in primis, a toccare corde profonde in coloro che nutrono una sfiducia totale verso le istituzioni, soprattutto dopo la gestione controversa e spesso rovinosa del caos pandemico. Proposte siffatte puntano, in definitiva, molto più a intercettare gli umori degli scontenti che a risolvere i problemi attinenti alla salute pubblica.Mentre le autorità europee parlano di ridurre drasticamente le spese per il welfare con l’obiettivo criminale di investire sulle armi e legarci ancora di più ai destini dell’Impero americano, alla base della piramide viene richiesto di rinunciare alle cure ed eventualmente spostare il malumore sull’Oms e su Big Pharma.