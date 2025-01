Metropolitanmagazine.it - Anche il padre del datore di lavoro di Satnam Singh, l’operaio morto nell’Agro Pontino, è stato arrestato per caporalato

La storia dilo scorso giugno, aveva scosso nel profondo l’opinione pubblica. Il bracciante indiano di trentuno anni eravittima di un’incidente sulin un’azienda agricola a Borgo Santa Maria, nelle campagne della provincia di Latina. Un macchinario avvolgiplastica gli aveva tranciato di netto un braccio ma, anziché soccorrerlo, il titolare Antonello Lovato fatto salire su un furgone e condotto via. Poi, lo aveva lasciato agonizzante davanti casa, l’arto amputato accanto a lui, posato su una cassetta della frutta.eratrasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma in condizioni gravissime, ma non ce l’aveva fatta. Secondo la ricostruzione dei medici, se fossesoccorso in tempo, si sarebbe salvato.Le modalità del suo decesso avevano portato a galla tutta la crudeltà e gli sfruttamenti ai quali il ragazzo e tanti altri lavoratori erano e sono sottoposti in questo tipo di realtà.