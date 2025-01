Gossipnews.tv - Amici Gossip: Il Nuovo Amore Di Isobel Kinnear!

Leggi su Gossipnews.tv

La ballerina dipotrebbe aver ritrovato l’accanto ad una persona che già conoscete. Indizi e sospetti crescono. Ecco di chi si tratta!, l’amatissima ballerina di22, potrebbe aver trovato una nuova fiamma. Dopo la fine della sua relazione con Cricca, cantante conosciuto durante il talent di Maria De Filippi, sembra che il suo cuore abbia ricominciato a battere per qualcuno di speciale. Stando alle indiscrezioni, si tratterebbe di Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne.La voce è iniziata a circolare dopo cheha pubblicato su Instagram un carosello di foto dei suoi momenti più felici. Tra queste, uno scatto la ritrae mentre cammina mano nella mano con un uomo, il cui volto non è visibile. I fan più attenti, però, non hanno esitato: si tratterebbe proprio di Nicotera.