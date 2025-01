Quifinanza.it - Alluvione in Emilia-Romagna e Sicilia, stanziati 47 milioni di euro di aiuti

Leggi su Quifinanza.it

Durante l’ultima riunione del Consiglio dei ministri il Governo ha stanziato in totale circa 47didiper i danni causati dalle alluvioni ine innel 2023. I fondi finanzieranno interventi in 6 provincieno-romagnole e in 4 provincene.Innel frattempo stanno anche iniziando ad arrivare ai cittadini gliper i danni delle alluvioni del 2024. L’importo ricevuto da ogni privato o azienda dipende anche dai danni subiti nel 2023.Nuoviper i danni del maltempo inNel Consiglio dei ministri tenutosi il 23 gennaio il governo ha stabilito che saranno erogati nuovi fondi per finanziare gli interventi di riparazione dei danni del maltempo del 9 e 10 febbraio 2023 in. In totale si tratta di 30.250.000, che andranno divisi in quattro diversi enti locali.