Al Fortino riprende la stagione di Narrar Stupendo

Col primo di febbraio inizia alla secondadi “”. Nel titolo sono comprese le intenzioni degli organizzatori e di tutti gli altri protagonisti che attorno alhanno fatto gruppo, già l’anno scorso, per dar vita ad una esperienza di lavoro collettivo. Docenti universitari, registi, attori, musicisti, tutti accomunati in un progetto che si ispira al “teatro di narrazione”, aggiungendo a questo il mix, per certi versi esplosivo, che mischia la sobrietà del contesto, il circolo, al fascino straordinario di storie narrate senza effetti speciali se non quello dell’empatia. Le narrazioni che stupiscono andranno avanti fino a giugno, in un programma che vedrà sul piccolo palco deltanti protagonisti diversi, a raccontare di briganti, di Dostoevskij, della Carmen di Bizet, di Hegel, di Frankestein “come non lo avete mai visto”, e del Cristo dell’Amiata David Lazzaretti.