Adeyemi, il Napoli sta cercando di ottenere il sì del giocatore (Sky Sport)

Manuele Baiocchini, esperto di calciomercato, negli studi di Skyapprofondisce la situazione del. L’obiettivo adesso è, esterno offensivo del Borussia Dortmund. Il club di De Laurentiis però sta ancora lavorando peril sì del. Solo dopo ci sarà l’offerta al Dortmund.Illavora peril sì diLe parole di Baiocchini:«ha anche un’offerta del Chelsea. Ilstadiil sì delsu ogni aspetto della trattativa. Poi eventualmente ilandrebbe dal Borussia Dortmund per fare l’offerta. 52,5 milioni di euro chiesti dal Dortmund, vediamo se sarà fatto uno sconto o ci sarà spazio per una trattativa. Tanti aspetti da mettere apposto. Per Garnacho la strada è in salita. I club si sono parlati, lo United ha continuato a ribadire la richiesta di 70 milioni di euro.