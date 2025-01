Ilnapolista.it - Adeyemi è il piano A, Timo Werner il piano B (Gazzetta)

è ilA,ilB ()La premessa è che il Napoli non farà follie per il post Kvarastskhelia. Ma ci proverà. E, scrive lacon Antonio Giordano, c’è unA che si chiamae unB che risponde al nome di.Scrive la:C’è un-A (che sta ormai per), c’è un-B (e potrebbe essere ancora e di nuovo) e poi c’è unall’infinito: perché ormai una scelta è stata fatta, non verrà sperperato un euro per rimpiazzare il Genio di KK.Ieri Karim(23) è tornato prepotentemente l’uomo del giorno e Giovanni Manna si è speso, eccome, per convincere il Borussia Dortmund: adesso però va così, il mercato ha pretese che talvolta non si spiegano, e il Napoli s’è riunito virtualmente – con gli smartphone si fa di tutto ormai – e si è messo a ragionare sui 45 milioni di euro che i tedeschi vorrebbero, senza sconti.