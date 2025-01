Calciomercato.it - Adams da impazzire, doppietta al Cagliari: il Torino torna alla vittoria

I granatanoin casa dopo più di tre mesi di distanza dall’ultima volta: lo scozzese decisivo contro i rossoblùa gioire ed esultare ildi Paolo Vanoli. I granata superano ilnell’anticipo della 22esima giornata e conquistano la primadel 2025.Chedecisivo con una: ilsupera il(LaPresse) – Calciomercato.itUn successo che mancava dottenuta in casa dell’Empoli dello scorso 13 dicembre, anche quella marcata Che. Lo scozzese è decisivo nel successo interno contro i rossoblù per unain casa che mancava addirittura dal 25 ottobre. Nel 2-0 contro i sardi guidati dall’ex Nicola, lo scozzese firma un gol per tempo e colleziona la sua primain Serie A.Unameritatissima per i padroni di casa, sempre padroni del campo.