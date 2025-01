Anteprima24.it - Acli Benevento, al via il nuovo corso gratuito di italiano per stranieri

Tempo di lettura: < 1 minutoIscrizioni aperte fino al 3 febbraio per ildiper“L’che mi serve”: lo rendono noto leprovinciali diin collaborazione con Simposio Immigrati,Colf e Patronato. Le lezioni si solgeranno dal mese di febbraio come sempre presso la sede di via Flora 31, divise così per livelli: A1, A2 e B1. Ile aperto a tutti, previo tesseramento all’associazione, e rappresenta un primo importante passo per coloro i quali vorranno iscriversi agli esami di cittadinanza CILS B1 che si effettuano presso la sede dellediin collaborazione con l’Università perdi Siena. “Si rinnova il performativo all’interno della nostra struttura, un’importante opportunità di integrazione e crescita personale per tutti i partecipanti” dichiara Stefania Ciullo, responsabileColf.