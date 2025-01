Bergamonews.it - A ChorusLife un mercato agricolo al coperto: “Una vetrina per le eccellenze bergamasche nel mondo”

Bergamo. Tutto tranne che un semplice punto vendita. Mancano ancora i crismi dell’ufficialità maospiterà presto undi Coldiretti Bergamo, un vero e proprio luogo di confronto diretto tra il consumatore e il produttore a km 0.Dai cereali ai salumi, passando per i prodotti caseari e i vini orobici: nell’avanguardistico smart district costruito dalla famiglia Bosatelli alle porte del capoluogo troveranno spazio ledella filiera diretta. “Con la proprietà c’è un’unità di intenti, stiamo ultimando lo studio di fattibilità per completare il quadro delle autorizzazioni necessarie – annuncia Erminia Comencini, dal 1° gennaio 2025 nuova direttrice della sezione provinciale di Coldiretti -. Stiamo valutando in queste settimane gli interventi infrastrutturali necessari”.