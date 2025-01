Gqitalia.it - A che cosa serve il succo di sottaceti che Sinner e Alcaraz bevono spesso in partita

Ildi, che abbiamo sempre buttato nel lavandino, è invece un super-rimedio per le tensioni muscolari. O almeno così pare. A renderlo popolarissimo in queste ore sono diversi tennisti in campo agli Australian Open, tra i quali lo spagnolo Carlose il nostro Jannik.Proprio l’italiano, numero 1 della classifica mondiale ATP, nella semifinale vinta con lo statunitense Ben Shelton (7-6,6-2,6-2) è ricorso a questo prodotto che più o meno tutti abbiamo sugli scaffali delle nostre cucine. È accaduto al termine del quinto game del terzo set, quando ha chiamato l’intervento del fisioterapista di fiducia per farsi massaggiare le gambe che stavano iniziando a dare problemi. Probabilmente, per la stanchezza, i muscoli erano in preda dei crampi e Jannik (che ora sfiderà in finale il tedesco Alexander Zverev) sentiva la necessità di un rapido trattamento.