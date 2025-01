A Cetara il ministro degli Interni dell’Algeria per ricordare gli antichi rapporti tra le due comunità

Leggi su Ildenaro.it

In occasione della sua visita in Italia, ilalgerino, Brahim Merad, mercoledì 29 gennaio sarà aperl’antico legame con le località costiere algerine interessate dal fenomeno dell’emigrazione di non pochi cetaresi con le loro famiglie, nella prima metà del secolo scorso, al fine di trovare sostentamento attraverso la pesca.Alle 11 sarà proiettato un breve video sull’amicizia trae lelocali algerine, con particolare riferimento aitra le attività di pesca algerine e cetaresi. Verrà ricordato in particolare il gesto dellealgerine che offrivano le moschee per ospitare il rito dedicato a San Pietro, patrono dei pescatori, durante il pellegrinaggio che parte da Notre Dame d’Afrique fino al porto di Algeri. Seguiranno quindi la cerimonia di consegna della Chiave die la consegna (nella chiesa di San Pietro) visita alla targa dedicata ai pescatori, e la visita al porto dicon focus sul “Miglio Zero”, i locali destinati alla vendita diretta del pescato.