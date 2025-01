Zonawrestling.net - Wrestling Megastars: Elias torna in Italia a “Jackpot 2025”

L’Ex WWEnuovamente sui ringni.L’occasione lo Show “” della, in programma Domenica 26 Gennaio al Teatro Centofiori di Bologna; in questa occasione il wrestler affronterà il Campioneno WM Red Scorpion, con il titolo in palio.Ecco le Info e la card finale della serata:Domenica 26 Gennaio – BolognaTeatro Centofiori – Via Gorki 16Inizio Show Ore 18.00 – Infoline Biglietti QUIWMn ChampionshipRed Scorpion (c) Vs#1 Contender Tournament for WMn ChampionshipNico Narciso Vs Leon LatoGuido Vs El MosquitoBWT/WMn Tag Team TitlesFat Machine Guns (Cannonball Jason & Trucker) (c) vs Alberto Borghi & El G#1 Contender Tournament for WMn Championship – Finale??? Vs ???Saranno presenti anche Danila Cattani, Mariosoft, Zodiac, Chicco The Terminator, Nick St.