Game-experience.it - Warner Bros. Games, il Presidente David Haddad lascia la società dopo 12 anni

12di leadership,di. Interactive Entertainment, ha annunciato la sua uscita dalla compagnia. Il dirigente, che ha guidato la trasformazione e il successo commerciale di, resterà per tre mesi per supervisionare la transizione e supportare la ricerca del suo successore.La sua decisione arriva in un momento strategico, con un calendario di uscite meno fitto, per ridurre al minimo le interruzioni nei progetti in corso. Ad ogni modo, come riportato da Variety,ha contribuito in modo significativo alla crescita e al successo alla divisione gaming della.Difatti durante la sua guida, la compagnia è passata da un modello basato su software fisico ad una strategia digitale-first, sviluppando anche un solido business mobile free-to-play.